The Reunion in Cinema Kreim Freis Frank Eeckhout

06 oktober 2019

11u09 3 Zottegem Cinema Kreim Freis van de Zottegemse Grijze Geuzen presenteert op donderdag 10 oktober om 14.30 uur de film The Reunion in zaal Sotto van Lokaal Dienstencentrum Egmont.

De Grijze Geuzen hebben ditmaal een drama op hun filmmenu geplaatst als tweede herfstfilm. Twintig jaar nadat ze geslaagd zijn van school, organiseren oud-leerlingen van een school in Stockholm een reünie. De tafel is gedekt, de glazen zijn vol en de sfeer is perfect als de eerste gasten langzaam binnen druppelen. Echter, als Anna Odell opstaat, ontwikkelt de reünie zich in een heel andere richting dan verwacht. Want in tegenstelling tot de andere aanwezigen zijn de herinneringen van Anna aan de schooltijd niet alleen van leuke schoolreisjes en knisperende kampvuren. Anna werd tijden hun schooltijd gepest en belachelijk gemaakt. Dat waren negen jaren van haar leven. Dit is zij ook na twintig jaar nog niet vergeten. De toegang bedraagt 6 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden. Zoals gebruikelijk is er na de vertoning koffie en gebak voorzien.