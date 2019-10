The New Orleans Night Owls opnieuw te gast bij vtbKultuur Zottegem Frank Eeckhout

19 oktober 2019

11u16 1 Zottegem VtbKultuur Zottegem organiseert op zaterdag 16 november al voor de tiende keer het New Orleans Concert met orkest The New Orleans Night Owls onder leiding van Joris de Cock.

Omdat het tiende editie is, biedt vtbKultuur Zottegem de aanwezigen vooraf een receptie aan in het OC in Velzeke. Die start al om 19 uur. Om 20 uur is het de beurt aan de zeven muzikanten van The New Orleans Night Owls om het publiek te entertainen. De opbrengst van dit optreden gaat integraal naar het Kinderkankerfonds van UZGent. Tickets kosten 15 euro voor leden en 18 euro voor niet-leden en kunnen besteld worden via mail naar jacques.podevijn@telenet.be of op het nummer 0475/46.19.94.