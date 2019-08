Thais restaurant Jeera voelt zich beter thuis in nieuw pand Frank Eeckhout

07 augustus 2019

15u34 11 Zottegem De uitbaters van Jeera Thai in Zottegem voelen zich al goed thuis in hun nieuw pand aan het station van Zottegem. “De nieuwe locatie is drie keer groter dan ons vorig pand, waardoor we onze klanten een betere service kunnen geven. En ons zuiders terras is een extra troef", ervaren John Mertens (49) en zijn Thaise echtgenote New (39).

Jeera Thai is een gevestigde waarde in het centrum van Zottegem. John en New openden hun Thais restaurant op 7 april 2011 in een pand op de Zavel in het centrum van Zottegem. “We hadden er plaats voor 33 personen, maar erg comfortabel was het niet als de zaak vol zat. Ook niet om vlot te kunnen werken. Daarom keken we uit naar een groter pand in het centrum. Toen het gebouw waar Mange@Tous zat te koop kwam te staan, hebben we geen seconde getwijfeld. De uitbaters van het restaurant hadden hun zaak goed onderhouden waardoor we niet veel aanpassingswerken hoefden te doen", vertelt John.

Ingezegend door Thaise monnik

Sinds 14 maart hoef je voor de Thaise keuken niet meer naar de Zavel te gaan maar naar de Kleine Nieuwstraat rechtover het station. “Ons nieuw restaurant werd ingezegend door een Thaise monnik. Om de drie jaar wordt die ceremonie herhaald. In onze nieuwe zaak kunnen we in alle comfort werken. We hebben een ruime toog, een grote keuken en een zuiders terras waar plaats is voor 20 personen. Binnen is er plaats voor 44 personen, zonder dat we tafels en stoelen tegen elkaar aan hoeven te proppen. Hierdoor blijven onze klanten langer genieten van een bezoek. En wie een bestelling komt afhalen, hoeft niet meer het hele restaurant door te stappen maar kan dat aan de inkom al doen.”

John en New gaan er prat op dat alle gerechten panvers klaargemaakt worden. “Elke bestelling wordt à la minute bereid. Hierdoor kan de wachttijd soms wat oplopen. Zeker voor mensen die komen afhalen. Daarvoor rekenen we toch op zo’n 45 minuten. De klanten hebben immers keuze uit 104 bereidingen. ‘s Middags bieden we ook een dagschotel aan. Voorgerecht, hoofdgerecht en koffie kosten amper 14,5 euro.”

Jeera Thai is gesloten op maandag en dinsdag. De andere dagen is het restaurant open van 12 tot 14 en van 18 tot 22 uur. Bestellen voor afhaal op vrijdag en zaterdag kan vanaf 17 uur. Reserveren kan op het nummer 0476/55.17.89. Meer info is te vinden op www.jeerathai.be.