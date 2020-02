Testritje zonder rijbewijs met niet-ingeschreven en onverzekerde brommer eindigt in politierechtbank LDO

15u10 0 Zottegem Een twintiger uit Zottegem zal twee keer nadenken voor hij zonder rijbewijs een testritje maakt met een bromfiets klasse B. Hij werd betrapt door de politie en moest zich woensdag in de politierechtbank komen tonen.

De jongeman had een bromfiets gekocht en opgeknapt om hem vervolgens door te verkopen aan een vriend. Eerst maakten ze samen nog een testrit, maar die liep niet goed af. De politie hield hen tegen en stelde vast dat de twintiger niet over een rijbewijs beschikte. Bovendien was de bromfiets niet verzekerd of ingeschreven. De jongeman moet nu een boete van 1.400 euro betalen en een rijverbod van 2 maanden uitzitten. Dat betekent dat hij ook niet met een bromfiets klasse A mag rijden.