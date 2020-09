Terugkerende evenementen die afgelast werden, krijgen één derde van hun subsidies Frank Eeckhout

23 september 2020

14u53 2 Zottegem Jaarlijks terugkerende evenementen, die afgelast werden door het coronavirus, krijgen alsnog één derde van hun subsidies. Het gaat om Rock Zottegem, Bombelbas, Dunkfestival, de GP Stad Zottegem, More Blues fest en de Driedaagse van Axel.

Door federale en lokale maatregelen vanwege het coronavirus, konden deze Zottegemse evenementen niet plaatsvinden. “De organisatoren van deze evenementen hebben vaste kosten die in veel gevallen niet gerecupereerd kunnen worden. Door de coronacrisis wordt het grootste deel van de inkomsten mislopen, waar in veel gevallen op gerekend werd door de organisatie. Om het duurzame karakter van lokale evenementen te ondersteunen en een hervatting van deze evenementen in 2021 niet in het gedrang te brengen, kunnen deze evenementen dit jaar alsnog rekenen op één derde van hun subsidies”, laten schepenen Leen Goossens (CD&V) en Brecht Cassiman (N-VA) weten.