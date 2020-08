Terug naar school: veilige routes met de fiets of te voet Frank Eeckhout

31 augustus 2020

18u42 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem roept scholieren op om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. “De veiligste routes voor elke basisschool kan je terugvinden op www.zottegem.be/schoolroutekaarten”, laat schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) weten.

Dinsdag trekken duizenden kinderen weer naar school in Zottegem. “Door van de coronacrisis wordt gevreesd dat scholieren minder gebruik gaan maken van het openbaar vervoer om van en naar school te gaan. Veel ouders verkiezen mogelijk om hun kinderen met de wagen af te zetten in plaats van ze de bus of trein te laten nemen. Begrijpelijk maar toch wil dat zeggen dat daardoor het aantal wagens in onze schoolomgevingen zal stijgen. Met alle gevolgen van dien: meer onveiligheid, meer files en meer luchtvervuiling,” zegt schepen van Mobiliteit Evert De Smet.

Voldoende fietsenrekken

Daarom roept het stadsbestuur van Zottegem roept op om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. “Dat kan onder begeleiding van één van de ouders, of voor de iets oudere kinderen, gerust alleen", pikt schepen van Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V) in. “In samenspraak met de scholen hebben we gezorgd dat er voldoende goede fietsenrekken beschikbaar zijn. Onze gloednieuwe “bikeparkers” werden vorige week bij de scholen geleverd. Op die manier is er voor elke fiets zeker een plaatsje om veilig gestald te worden in of aan de school.”

“Wie te ver woont om het volledige traject met de fiets af te leggen, kan er ook voor kiezen om de fietsen in de wagen te steken en de wagen aan de kant te zetten op ruime afstand van de school. Daar kan de fiets dan uit de kofferbak gehaald worden om het laatste stuk al fietsend af te leggen", vult schepen Evert De Smet nog aan.