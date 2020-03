Terrasbelasting afgeschaft en betalend parkeren tijdelijk opgeschort in Zottegem Frank Eeckhout

25 maart 2020

12u01 6 Zottegem Met de schrapping van de terrasbelasting en met gratis parkeren neemt het stadsbestuur van Zottegem twee ondersteunende maatregelen in de strijd tegen corona. “Ook als stadsbestuur willen wij ons steentje bijdragen. Vele handelszaken zijn door de coronamaatregelen verplicht gesloten, maar er zijn ook nog zaken die open zijn. Die moeten we voluit steunen. ‘Winkelhieren’ willen we echt in de verf zetten”, klinkt het.

Het coronavirus heeft heel de wereld in haar greep. De getroffen maatregelen zijn hard en streng, maar absoluut nodig voor de volksgezondheid en om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De opgelegde maatregelen moeten dan ook strikt worden opgevolgd. “We blijven allemaal in ons kot, we blijven op voldoende afstand van elkaar en wassen zeer regelmatig onze handen. Onze horeca en middenstanders moeten hun winkels sluiten. Ook voor hen zijn dit zeer onzekere tijden. Mensen die in belangrijke sectoren zoals de zorgsector, politie en brandweer of de voedselindustrie en -distributie werken, verdienen terecht alle lof", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Duwtje in de rug

Naar aanleiding van deze coronacrisis, heeft de stad ook een aantal ondersteunende maatregelen getroffen. Zo wordt de terrasbelasting voor horecazaken geschrapt én wordt het parkeren in Zottegem tijdelijk gratis gemaakt. “De terrasbelasting die horecazaken betalen voor de inname van een deel van het openbaar domein, voor het plaatsen van een terras, wordt voor 2020 integraal geschrapt. Cafés en restaurants zijn sinds 14 maart verplicht gesloten. Als stadsbestuur willen we hen een duwtje in de rug geven door deze belasting dit jaar te schrappen. Horecazaken die reeds betaald hebben, krijgen hun geld terug", laat schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) weten.

De stad Zottegem heeft ook beslist om het parkeren tijdelijk gratis te maken. De maatregel gaat onmiddellijk in en duurt al zeker tot en met 19 april. Intussen is het enkel nodig de parkeerschijf op een zichtbare plaats neer te leggen. “Vele handelszaken zijn door de coronamaatregelen verplicht gesloten, maar er zijn ook nog zaken die open zijn. Die moeten we voluit steunen. ‘Winkelhieren’ willen we echt in de verf zetten. Deze maatregel zorgt er tevens voor dat mensen geen nodeloze afstanden moeten afleggen of moeten aanschuiven aan de parkeerautomaten en deze moeten aanraken. Daarnaast kunnen professionele hulpverleners ook onbeperkt parkeren tijdens het verzorgen van hun patiënten", vult schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA) aan.

Niet lang parkeren

Het stadsbestuur vraagt wel uitdrukkelijk om de centrum-parkeerplaatsen niet te gaan gebruiken voor lang parkeren. Bewoners van het stadscentrum die beschikken over een eigen garage of standplaats voor hun wagen of een bewonerskaart in de aanpalende straten, vragen we dus met aandrang om de openbare parkeerplaatsen in het handelscentrum niet nodeloos te bezetten. Foutparkeren is zoals altijd niet toegestaan en zal beboet worden. Zo is parkeren op het voet- of fietspad of op parkeerplaatsen voor mensen met een beperking of bewoners nog steeds een overtreding. Dit geldt ook voor overtredingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.