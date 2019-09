Technieker verdedigt zich tegen beschuldiging van slagen aan minderjarige fuifganger Wouter Spillebeen

06 september 2019

17u50 0 Zottegem Een technieker die de licht- en klankinstallatie moest voorzien op een schoolfuif in de Bevegemse Vijvers in Zottegem in 2016, staat terecht omdat hij een fuifganger geslagen zou hebben. De jonge fuifganger werd buitengezet door de security, waarna het grondig fout liep. “Ik wilde alleen helpen”, zegt de technieker.

De fuif was georganiseerd door een middelbare school, dus de bezoekers waren minderjarigen. Een bezoeker die duidelijk onder invloed was van alcohol kwam in het vizier van de security toen hij en een vriend amok maakten op de fuif. De vriend werd buiten gezet en het slachtoffer zei dat ze dan ook maar zijn toegangsbandje moesten doorknippen. Toch ging de jongeman nadien weer naar binnen, waarna de voltallige security hem naar buiten escorteerde. Wat daar gebeurde is het onderwerp van discussie.

“Verschillende getuigen hebben verteld dat de beklaagde met een zaklamp tegen het linkeroor van het slachtoffer sloeg”, volgens de procureur. Het slachtoffer werd zwaar toegetakeld en verschillende getuigen, waaronder de leverancier van de podiuminstallatie, verklaarden dat ze de vechtpartij hadden gezien. In eerste aanleg werd de technieker veroordeeld.

Eerste zorgen

Toch beweert de beklaagde dat hij geen enkele slag heeft uitgedeeld. Hij ging dan ook in beroep. “De jongen was compleet buiten zijn zinnen en is op de securitymedewerkers beginnen slaan”, pleit de advocaat van de verdachte. “Hij is op de grond gevallen toen ze hem hebben buitengezet en is daardoor gewond geraakt. Mijn cliënt wilde de eerste zorgen toedienen, maar het slachtoffer was nog steeds buiten zichzelf. Hij moest hem met al zijn macht tegenhouden om hem te kalmeren. De getuigen dachten waarschijnlijk dat dat de vechtpartij was. Hij heeft niet geslagen, integendeel. Hij wilde alleen helpen en liet zelfs de EHBO-doos komen.”

De beklaagde heeft al verschillende veroordelingen verzameld wegens opzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen. Die spreken niet in zijn voordeel. Op 4 oktober kent hij zijn straf.