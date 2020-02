Tankwagen vol stookolie kantelt en vat vuur op N42: 33-jarige chauffeur overleden Frank Eeckhout

06 februari 2020

15u56 558 Zottegem Net voor de rotonde op de N42 in de Zottegemse deelgemeente Godveerdegem is een tankwagen van de firma Gabriëls donderdag omstreeks 15.30 uur gekanteld en in brand gevlogen. Voor de chauffeur kwam alle hulp te laat. De man raakte niet tijdig uit zijn cabine om te ontsnappen aan de vuurzee.

De tankwagen reed in de richting van Geraardsbergen toen hij plots over de weg begon te slingeren. “De vrachtwagen schoot tegen de middenberm en kwam dan weer op de rijbaan terecht. Het leek wel of die chauffeur probeerde om zijn vrachtwagen terug onder controle te krijgen door een ruk aan zijn stuur te geven. Enkele tellen later zag ik de vrachtwagen over de kop gaan en op zijn zijkant tot stilstand komen. Meteen vatte de tankwagen vuur. Hulp bieden was onmogelijk want de vuurzee en de hitte waren enorm. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ook zij stonden machteloos. Meer dan het vuur zo snel mogelijk trachten te doven, zat er voor hen echt niet in", getuigt een automobilist die vanuit de tegenovergestelde richting alles zag gebeuren.

Meteen vatte de tankwagen vuur. Hulp bieden was onmogelijk want de vuurzee en de hitte waren enorm Automobilist in de tegenovergestelde richting

Omdat de tankwagen geladen was met 13.000 liter stookolie wierpen de toegesnelde brandweermannen van post Zottegem meteen een dam op rond de brandende tankwagen. “Toch is er op geen enkel moment ontploffingsgevaar geweest", vertelt de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Ook het tankstation in de buurt liep op geen enkel moment gevaar. Wel werden beide rijstroken van de N42 afgesloten tussen de rotonde en het kruispunt met de Leentraat in Grotenberge. Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse geweest om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Voor de vrachtwagen getakeld kon worden, moet de resterende stookolie overgepompt worden. Er zal ook een autopsie gebeuren op het lichaam van de chauffeur om te kijken of de man een beroerte gekregen heeft.”

Filmpjes op sociale media

Enkele minuten na het ongeval doken op sociale media al de eerste foto’s en filmpjes op van de hevige brand. Daaruit blijkt dat de rookpluim te zien was tot in Oosterzele en Geraardsbergen. Agentschap Wegen en Verkeer was echter niet opgezet met de beelden. “Diegene die het nodig vonden om achter het stuur het brandend voertuig (N42) te filmen en de beelden online te gooien mogen zich aanmelden. We hebben nog wat beelden van een overleden verkeersslachtoffer die jullie misschien interesseren", schrijft AGW op de Facebookpagina Wegpreventie Zottegem en omstreken. AGW kreeg heel wat reacties en die waren niet allemaal positief.