Tankwagen vat vuur op N42, bestuurder overleden Frank Eeckhout

06 februari 2020

15u56 57

Net voor het rondpunt op de N42 in Godveerdegem staat momenteel een tankwagen van de firma Gabriëls in brand. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De bestuurder zou overleden zijn. De N42 is afgesloten voor het verkeer.

Later meer.