Tal van activiteiten moeten taboe rond dementie doorbreken In Zottegem lijden vandaag meer dan 500 65-plussers aan dementie Frank Eeckhout

10 september 2019

10u10 6 Zottegem Tijdens de Week van de dementie organiseert Zottegem tal van activiteiten om het taboe rond deze ziekte te doorbreken. “We willen dementie bespreekbaar en zichtbaar maken en de nodige omkadering en zorg bieden”, zegt schepen van Sociale Zaken en Senioren Peter Vansintjan (CD&V).

Op 21 september is het Werelddag Dementie. “Ook in Zottegem vestigen we van 16 tot 21 september extra de aandacht op deze thematiek met de Week van de Dementie. De impact van dementie is groot. Mensen met dementie geraken vaak geïsoleerd. Hun ziekte is niet direct zichtbaar, maar ze handelen soms onvoorspelbaar en onlogisch. De omgeving is vaak onzeker over hoe ze hiermee om moeten gaan. En contact maken is soms een hele uitdaging", weet schepen Peter Vansintjan.

Ook in Zottegem lijden vandaag meer dan 500 65-plussers aan dementie. “Een aantal dat de komende jaren nog zal toenemen. Dat betekent dat heel wat van onze inwoners rechtstreeks of onrechtstreeks met dementie te maken zullen krijgen. “Bij het lokaal dienstencentrum Egmont kun je dementietassen ontlenen. Deze tassen met informatie over dementie zijn samengesteld door de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem en de bibliotheek. Er zijn diverse tassen op maat van mantelzorgers, hulpverleners, personen met jongdementie, kinderen en jongeren. Ook in ons woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Egmont hebben we bijzondere aandacht voor mensen met dementie. Zij krijgen er de gepaste zorg en begeleiding van ervaren hulpverleners en referentiepersonen dementie", gaat de schepen verder.

Het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Egmont organiseren de hele week activiteiten met, voor en door mensen met dementie. “Zo is er op dinsdag een marktbezoek voor de bewoners en gasten met dementie. Op donderdag staat een geheugenwandeling op het programma waarbij de deelnemers op de vele vertrouwde plekjes in Zottegem herinneringen kunnen ophalen aan vroeger. Deze wandeling werd samengesteld in samenwerking met de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem en met inbreng van bewoners van het woonzorgcentrum en gasten van het dagverzorgingscentrum. Vrijdagnamiddag worden alle bewoners en gasten getrakteerd op een verwennamiddag met desserten, voetbaden, handmassages etc. Gedurende de hele week zal in het woonzorgcentrum ook een fototentoonstelling over dementie lopen in samenwerking met het expertisecentrum Paradox. Op zaterdag 21 september sluiten we de Week van de Dementie af met een optreden van het contactkoor ‘Zing met ons mee’. Bewoners en gasten met dementie zingen dan samen met begeleiders, familie en vrijwilligers uit volle borst de bekende melodietjes van vroeger", besluit Vansintjan.

Wie nood heeft aan een luisterend oor, een babbel met lotgenoten of advies kan terecht bij de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem, het Praatcafé Dementie en het mantelzorgcafé De Zorgstem. Wil je graag meer info, stuur dan een mail naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be.