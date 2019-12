Studeren in woonzorgcentrum of feestzaal? In Zottegem kan het Frank Eeckhout

16u39 1 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem stelt van maandag 16 tot dinsdag 31 december vier studieruimtes ter beschikking van studenten.

“De tijd dat studenten zich eenzaam op kot opsluiten om te blokken is al een tijdje voorbij. Samen studeren is voor velen een pak aantrekkelijker. Daarom ging het stadsbestuur van Zottegem op zoek naar pop-upstudeerplaatsen”, kadert burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Na de vorige editie kregen we immers veel positieve berichtjes van jongeren die erop aandrongen om voor deze examenperiode opnieuw verschillende bloklocatie in te richten.”

Groot of intiem

Uiteindelijk werden in overleg met de verschillende stadsdiensten vier locaties geselecteerd verspreid over de stad. “Het gaat om Zaal Miele in het woonzorgcentrum Egmont, de Boekenzolder van de bibliotheek, feestzaal Bevegemse Vijvers en de vergaderruimte van jeugdhuis De Muze. Sommige locaties zoals de Bevegemse Vijvers zijn groter, andere zijn kleiner en intiemer. We bieden dus voor elk wat wils en komen tegemoet aan de steeds groter wordende vraag van de studerende jeugd om in groep te studeren, op een rustige plek, weg van de vertrouwde omgeving zonder al te veel afleidende elementen", vult schepen van Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V) aan.