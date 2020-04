Studentenkring Sottegem wil de laatstejaars helpen met studiekeuze Frank Eeckhout

01 april 2020

14u03 0 Zottegem Door een gebrek aan infoavonden wil Studentenkring Sottegem de laatstejaars helpen bij het maken van hun verdere studiekeuze. “Die studiekeuze is bepalend voor hun verdere schoolcarrière en bepaalt de toekomst van onze jongeren", zegt voorzitter Maarten De Henau.

De coronacrisis heeft invloed op heel wat aspecten in ieders leven. Eén groep van de bevolking staat de komende maanden voor een belangrijke wending in hun leven: de laatstejaars. “De meesten maken binnenkort een keuze tussen universiteit of hoge school. Anderen opteren dan weer voor een job. In normale omstandigheden kunnen leerlingen hun keuze bepalen op infoavonden, studiebeurzen, open lessen en andere begeleidingsmomenten. Door de coronacrisis zijn die echter allemaal afgeschaft waardoor heel wat leerlingen er alleen voor staan. De waaier aan studierichtingen is zo uitgebreid dat het niet evident is om een keuze te maken. Met onze studentenkring kunnen wij de leerlingen helpen bij hun keuze", meent Maarten De Henau.

Daarom start Studentenkring Sottegem een initiatief om de laatstejaars te begeleiden en te informeren zodat ze een zo goed mogelijke keuze maken met betrekking tot hun studierichting. “Met ruim 100 leden hebben wij heel wat ervaring in onze rangen. Deze ervaring en kennis willen wij delen met alle zesdejaars op basis van een Google Form dat wij aangemaakt hebben. Hierin staan alle studierichtingen van de leden van Studentenkring Sottegem. Dat zijn dan ook de richtingen waarrond zij de laatstejaars kunnen informeren. In deze Google Form kunnen de laatstejaars tal van vragen stellen omtrent alle richtingen die zij wensen. Onze leden zullen die vragen dan met heel veel plezier en expertise beantwoorden", besluit Maarten.

De laatstejaars kunnen met hun vragen terecht op https://forms.gle/2AeeqquECL72NqK78.