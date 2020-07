Studentenkring Sottegem steunt Zottegemse jeugd met verkoop van eigen biertje Lieke D'hondt

01 juli 2020

09u34 0 Zottegem Studentenkring Sottegem en Kaffee Planchee steunen met de verkoop van het bier ‘Promiele’ de Zottegemse jeugd. De opbrengst van de verkoop gaat namelijk integraal naar de organisatie van en de jongeren die verblijven in jeugdinstelling Rozengaard in Sint-Maria-Oudenhove.

Ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan liet Studentenkring Sottegem een biertje brouwen door SKS. Het is meteen ook een eerbetoon aan hun peter, de Zottegemse volkszanger Miele De Meyer, die ondertussen is overleden. “Oorspronkelijk was het bier enkel voor de leden bedoeld, maar nu lijkt er ons geen mooier eerbetoon aan onze peter te zijn dan iets te doen voor de Zottegemse jeugd die het nu nog meer dan anders nodig heeft”, vertelt Jordy Van Bever.

De opbrengst gaat naar jeugdinstelling Rozengaard, een onderdeel van vzw Steevliet. “Er verblijven kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie. Ze krijgen hulp op school en de begeleiders organiseren kampen en opvang in de zomervakantie. Momenteel verblijven er 12 jongeren die naast hun thuissituatie nu ook te maken krijgen met een door corona geteisterde zomer. Als studentenvereniging zijn wij begaan met de Zottegemse jeugd. We vinden dat de jongeren en hun begeleiders onze hulp verdienen”, legt Jordy uit. Vzw Steevliet zal het ingezamelde bedrag inzetten om meer kampen en workshops te organiseren voor de kinderen en jongeren in campus Rozengaard.

Het Promiele-bier is vanaf nu te koop in Kaffee Planchee, voor de prijs van 35 euro per bak.