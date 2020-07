Streekmotor23 verdubbelt budget van lokale projecten tot 5.000 euro Frank Eeckhout

13 juli 2020

10u13 9 Vlaamse Ardennen Streekmotor23 gaat lokale projecten van burgers, verenigingen, vzw’s, scholen, jeugdverenigingen of vennootschappen uit haar werkingsgebied financieel ondersteunen. “De impact van de coronacrisis is groot, ook voor de initiatieven waar Streekmotor23 naar op zoek is. Sommige projecten met vrijwilligers staan on hold, andere herzien hun werking om beter te kunnen inspelen op het nieuwe normaal. Met extra financiële steun willen we nieuwe projecten ondersteunen", kondigt Stefanie Albers aan.

Streekmotor23 ondersteunt als streekfonds projecten die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving. Initiatieven uit 22 gemeenten in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek kunnen tot 17 november als project ingediend worden door b“Geselecteerde projecten houden een crowdfundingcampagne op het Streekmotor23-platform en krijgen hierin begeleiding van Streekmotor23. Het opgehaalde budget wordt verdubbeld met maximum 5.000 euro. Wellicht is dat een duw in de rug die ook jouw project goed kan gebruiken. Negentien verenigingen, buurtcomités en scholen uit de regio kregen de voorbije vier jaar op deze manier al de steun van Streekmotor23", zegt Stefanie Albers.

Op woensdag 30 september (Ronse) en dinsdag 13 oktober (Vlierzele) van 19 tot 21 uur zijn er twee info-avonden over deze projectoproep. Op www.streekmotor23.be lees je meer over de werking van Streekmotor23, de projectoproep en de beoordeling van de ingediende projecten.