Storm Ciara velt eeuwenoude beschermde populier op Vollanderkouter Frank Eeckhout

09 februari 2020

18u21 2 Zottegem De 150 jaar oude populier op de Vollanderkouter in de Zottegemse deelgemeente Strijpen heeft winterstorm Ciara niet overleefd. De boom was een opvallend herkenningspunt in het landschap. “We gaan een afscheid in stijl organiseren voor deze boom en we planten zeker een nieuwe", zegt Stefan Fostier.

De Marilandicapopulier (Populus x canadensis ‘Marilandica’) van maximum 150 jaar oud stond boven op de heuvelrug van de Vollanderkouter in Strijpen en vormde er een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Hij staat op een plaats waar vroeger de vierschaar gehouden werd voor de ingezetenen van omliggende parochies en waar oude wegen samen komen. De populier is maximum 150 jaar oud en is vermoedelijk aangeplant ter vervanging van een exemplaar dat voordien is afgestorven. De populier is door Onroerend Erfgoed opgenomen als beschermd monument.

Laten liggen

De boom roep heel wat herinneringen op inwoners in Zottegem. “De boom was ontelbare keren mijn keerpunt tijdens het lopen. Ook deze middag nog. Ik kan het niet geloven dat de wind te sterk was voor hem", reageert Heidi Schuddinck. Ook Dieter Everaert koestert mooie herinneringen aan de boom. “Het moest er ooit van komen. Door grondbewerkingen onder de kruin was de conditie van de boom niet meer optimaal. De gesneuvelde populier zorgt echter wel voor een buitenkans. Laat de oude stam liggen en laat nieuwe scheuten groeien. Uiteindelijk kan je één scheut selecteren en tegen dat die groot is, heeft de oude stam leven gegeven aan een brede waaier van insecten, mossen, en andere kleine diertjes en planten", zegt Everaert.

Stefan Fostier plant een mooie afscheidsplechtigheid voor de boom. “We moeten deze monumentale boom met de nodige egards behandelen", zegt hij.