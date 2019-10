Stisa veilt shirt Neymar voor De Warmste Week Frank Eeckhout

01 oktober 2019

09u20 0 Zottegem De Zottegemse vzw Stisa gaat opnieuw de veilingtoer op voor De Warmste Week. “Deze keer wist ik een voetbalshirt te bemachtigen van de Braziliaanse sterspeler Neymar", zegt Stijn De Bruycker.

Stisa werkt al voor de derde keer samen met restaurant Elckerlyc in Maldegem om zo’n shirt te veilen. “De samenwerking met Peter De Clercq is uniek. Hij is vrijwel elke keer aanwezig op onze actiedag in december. Het shirt hangt dan ook in zijn zaak, waar iedereen het kan bezichtigen. Het voetbaltruitje heeft een echtheidscertificaat en is gesigneerd door de speler van PSG. Bieden kan tot 21 oktober middernacht via stijn.de.bruycker@hotmail.com en het startbod is 400 euro", zegt Stijn.

Eerder veilden Stisa en Elckerlyc al truitjes van AA Gent, Club Brugge en Ronaldo.