Steven Huysveld (E. Elene-Grotenberge) houdt druk af: “Titelfavoriet? We proberen gewoon beter te doen dan vorig seizoen” Hans Fruyt

10 september 2020

12u17 0 Zottegem Na de bekeruitschakeling door tweedenationaler Harelbeke mag Eendracht Elene-Grotenberge zich opmaken voor de competitiestart. Zondag zakt Jong Zulte naar het Grotenbergse kunstgrasveld af. EEG mag in eerste provinciale als titelfavoriet worden gezien. Al houdt trainer Steven Huysveld die druk liever af.

“Elk seizoen is anders”, benadrukt Huysveld. “Vorig seizoen werden Voorde-Appelterre en Bambrugge voor de start van de competitie niet meteen als titelkandidaten naar voren geschoven. Misschien werpt zich opnieuw een ploeg onverwacht op als kandidaat voor de hoofdprijs in onze reeks. Bij Elene-Grotenberge hebben we gewoon een gezonde ambitie. Vooraf zullen we niet hoog van de toren blazen. We proberen gewoon beter te doen dan vorig seizoen.”

Aan het einde van de afgebroken competitie nam EEG de derde plaats in. In punten was het verschil met Voorde-Appelterre en Bambrugge, met nog vijf speeldagen te gaan, vrij groot. Respectievelijk elf en tien punten. De blauw-witte fusieploeg zag vaste waarden als Jonas Godijn, Kjell Knipping, Mike Slagmulder en Wouter Moreels vertrekken. “Wouter Moreels hadden we graag nog één jaar bij ons gehouden”, beweert Huysveld. “Dat is niet gelukt. Inderdaad, we moeten andere accenten leggen. Wouter was één van onze belangrijkste pionnen. Een ploeg staat of valt evenwel niet met één speler. We hebben in onze kern een aantal opties. Toch zullen enkele jongens de match tegen Jong Zulte niet halen. Vandendriessche liep twee weken geleden een spierscheurtje op. Finidi zal er niet bij zijn. Ook Hellebaut ontbreekt. Brecht sukkelt met enkele kleine kwaaltjes. Piers zal langer buiten strijd. Jasper liep een letsel aan de buikspieren op. Martens miste de bekermatch bij Harelbeke door een verrekking. Ik verwacht dat Robin zondag beschikbaar zal zijn. Net als Robbe Van Ruyskensvelde, die zondag papa werd.”

Efficiëntie

“Op Harelbeke waren we in het eerste deel van de eerste helft minstens de evenknie van de thuisploeg, maar Harelbeke toonde zich bijzonder efficiënt. Voor ons is dat een les. Die efficiëntie moeten ook wij nastreven”, gaat Huysveld voort. “Jong Zulte, onze eerste opponent, hebben we in hun bekermatch op Rumbeke gescout. Met Pascal De Vreese hebben ze een nieuwe trainer. Hoe hij het aanpakt, is op dit moment moeilijk in te schatten. Zondag focussen we vooral op onszelf.”