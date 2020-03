Start ticketverkoop Rock Zottegem uitgesteld door corona-epidemie Frank Eeckhout

Zottegem De corona-epidemie heeft ook gevolgen voor de ticketverkoop van Rock Zottegem. "Die zou normaal begin maart starten maar we wachten op verdere instructies van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen", zegt organisator Kurt De Loor.

Op vrijdag 10 juli zakken Clouseau, De Kreuners en Goldband af naar Zottegem. Op zaterdag 11 juli is het de beurt aan Zwangere Guy en GOOSE Nonstop. Als de veiligheidscel van de federale overheid muziekfestivals toelaat deze zomer. Het zorgt voor extra beslommeringen bij de organisatoren. Ook Kurt De Loor en zijn ploeg kijken met argusogen naar de verdere ontwikkelingen in de coronacrisis. “We wachten met de ticketverkoop en de meeste buitenlandse bands hebben hun boekingen on hold gezet. het wordt moeilijk om die naar ons land te halen. We kunnen alleen maar afwachten en hopen dat het tij keert maar we beseffen wel de de gezondheid van de mensen boven alles gaat", zegt De Loor.