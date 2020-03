Stadsdienst Burgerzaken en Sociaal Huis werken tijdelijk op afspraak, alle andere diensten gesloten Frank Eeckhout

17 maart 2020

09u32 4 Zottegem De strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 gaat onverminderd verder. Ook voor de diensten van de stad Zottegem en het Sociaal Huis worden de maatregelen verstrengd. Vanaf 17 maart sluiten alle administratieve diensten de deuren. Uitzonderingen hierop zijn de dienst Burgerzaken en Sociaal Huis, deze werken vanaf dan op afspraak.

Vanaf dinsdag 17 maart voorziet de stad enkel de meest noodzakelijke dienstverlening. Concreet betekent dit dat alle administratieve diensten de deuren sluiten. “Enkel de dienst Burgerzaken en het Sociaal Huis werkt de komende tijd op afspraak. Om fysieke contacten te vermijden, vragen we om de communicatie zoveel mogelijk via e-mail of per telefoon te laten verlopen", laat burgemeester Jenne De Potter (CD&V) weten. Attesten, formulieren of documenten nodig? Kijk dan eerst even via het elektronisch loket. Heel wat van deze documenten kan je namelijk van thuis uit online opvragen en dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Voor vragen kan je ook terecht op het algemeen e-mailadres burgerzaken@zottegem.be. Heb je een vraag over jouw dossier? Bel of mail jouw maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom maar wel op afspraak. Voor een afspraak kan je bellen naar het nummer 09/364.57.50 en dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 17 tot 19 uur. De ontwikkelingen worden dagelijks beoordeeld. Alle updates kan je vinden via www.zottegem.be.