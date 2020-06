Stadsbestuur verlengt succesvolle actie Hart Voor Zottegem-Bon Frank Eeckhout

18 juni 2020

15u47 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem gaat de actie ‘Hart voor Zottegem-bon verlengen. “Omdat de actie een groot succes is, gaan we ze verlengen tot 15 juli", laat schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA) weten.

Om de Zottegemse handelaar een financieel steuntje te geven bij de heropening van hun handelszaak startte de stad Zottegem vorige maand met de actie ‘Hart voor Zottegem-bon’. Consumenten konden vanaf 15 mei een waardebon aankopen voor 50 euro, de stad legde bij elke bon 5 euro bij waardoor de bon een waarde kreeg van 55 euro. Het schepencollege besliste nu om de actie te verlengen. “De bedoeling was om de lokale handelaars een financiële injectie te geven en ik meen te mogen zeggen dat we hierin meer dan geslaagd zijn. We horen heel positieve geluiden zowel van de middenstanders als van de consumenten. Ik ben dus verheugd dat we deze actie met 1 maand kunnen verlengen", zegt schepen Evelien De Both. De waardebon kan aangekocht worden via www.zottegem.be/hartvoorzottegem en is geldig tot eind februari 2021.