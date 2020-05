Stadsbestuur verkoopt leegstaand vredegerecht: “Hopen dat het pand opnieuw in de staat wordt gezet dat het verdient” Lieke D'hondt

22 mei 2020

11u08 0 Zottegem Het leegstaande vredegerecht van Zottegem staat te koop. Het stadsbestuur beschouwt het niet als zijn taak om het pand nieuw leven in te blazen. Oppositiepartij Groen betreurt die beslissing.

Het vredegerecht verhuisde in 2017 naar Herzele, waardoor het gebouw in de Grotenbergestraat leeg kwam te staan. Het kreeg geen nieuwe invulling en verkeert momenteel in een slechte staat. “De renovatiekosten zijn niet te overzien”, zegt schepen van patrimonium Evelien De Both (N-VA). “Naast de renovatiekosten zouden we ook een groot budget moeten uittrekken voor het energievriendelijk maken van het gebouw en omdat het behoud van het patrimonium op zich geen kerntaak is van een lokaal bestuur, hebben we ervoor gekozen om over te gaan tot de verkoop van het oude vredegerecht. Als stadsbestuur vinden wij dit een fantastisch gebouw, dus we hopen oprecht dat dit pand door een derde partij opnieuw in de staat wordt gezet dat het verdient.”

Andere opties mogelijk

Oppositiepartij Groen vindt dat de stad andere pistes had moeten onderzoeken om bijvoorbeeld samen met een private partner het gebouw een nieuwe bestemming te geven. “Een verkoop genereert éénmalige inkomsten maar de gevolgen van een verkoop heeft dit stadsbestuur niet altijd onder controle”, zegt Heidi Schuddinck.

Met het verhaal van de pastorie in Sint-Maria- Oudenhove nog vers in het geheugen had ik verwacht dat de stad grondig zou nadenken over de toekomst van haar patrimonium vooraleer te verkopen Heidi Schuddinck van Groen

“Dat werd afgelopen maanden pijnlijk duidelijk bij de pastorie in Sint-Maria- Oudenhove. Enkele jaren geleden verkocht de stad de pastorie. Een projectontwikkelaar diende een aanvraag in om een appartementsgebouw naast de pastorie te plaatsen en de grote tuin te verharden en met garageboxen te bezaaien. We moeten de buurtbewoners en het actiecomité Vrienden Van Oudenhove danken dat ze de plannen van de ontwikkelaar een halt hebben toegeroepen en een mooi stukje Zottegem hebben gered. Met dit verhaal nog vers in het geheugen had ik verwacht dat de stad grondig zou nadenken over de toekomst van haar patrimonium vooraleer te verkopen. We willen toch niet dat dit scenario zich herhaalt voor het prachtige vredegerecht met zijn mooie parktuin. Mits een goed ontwerp is ook een veilige tragewegenverbinding mogelijk van de Bijloke via de tuin naar de Doornweg tot de Bevegemse Vijvers voor voetgangers en kinderen.”

Bruisende, groene plek

Ook Dieter Everaert ziet nog mogelijkheden voor het leegstaande gebouw. “Waarom vormen we een deel van de tuin van het vredegerecht niet om tot een bruisende en groene plek? Dat moet geen groot of duur project worden, maar zelfs kleinschalige oplossingen of herbestemmingen krijgen niet altijd een kans in Zottegem.”