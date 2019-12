Stadsbestuur verbiedt vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode Frank Eeckhout

29 december 2019

08u23 0 Zottegem Ook het stadsbestuur van Zottegem vaardigt een vuurwerkverbod uit tijdens de eindejaarsperiode. “Er zijn verschillende redenen die aan de basis liggen van deze beslissing”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Sinds mei van dit jaar is er nieuwe Vlaamse regelgeving op vuurwerk van toepassing. Die nieuwe wetgeving bepaalt dat het principieel verboden is vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. De stad kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode toch vuurwerk af te steken. “Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor onze kermisvuurwerken die in handen zijn van professionals of vuurwerk bij heel bijzondere gebeurtenissen die geval per geval zullen worden bekeken”, stelt burgemeester Jenne De Potter.

De gemeenteraad heeft dan ook quasi unaniem beslist zich aan te sluiten bij deze regelgeving en verklaarde zich akkoord om op oudejaarsavond geen toestemming te geven voor het afsteken van vuurwerk. “Vuurwerk afsteken blijft gevaarlijk, zowel bij het afsteken of oprapen kunnen mensen gewond raken. Bovendien is er altijd een risico op brand. Onze brandweerzone adviseert dan ook geen vuurwerk af te steken met oudejaar om de brandrisico’s te beperken of ongelukken te vermijden. Daarenboven zijn dieren heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en kunnen in paniek raken waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Om deze redenen zullen wij dan ook geen individuele toestemming geven voor eindejaarsvuurwerk, voetzoekers of wensballonnen. In Zottegem is geen vuurwerk nodig om het nieuwe jaar in te knallen. Er staat immers heel wat te gebeuren, denken we maar aan de oudejaarsfuif in de tent op de Markt en feestjes in de horecazaken.”