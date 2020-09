Stadsbestuur schuift grote projecten op lange baan: “Dit is de legislatuur van de stilstand” Frank Eeckhout

05 september 2020

10u53 1 Zottegem “De legislatuur van de stilstand.” Zo omschrijft Louie Van Rijsselberge de ambitie van het Zottegemse stadsbestuur. “Na de bouw van een nieuwe cultuurzaal wordt nu ook de renovatie van het oude schooltje in Beisloven op de lange baan geschoven", stelt het gemeenteraadslid van sp.a vast.

Louie Van Rijsselberge vreest dat deze legislatuur gaat uitdraaien op zes jaar stilstand. “Ik vind het vreemd dat de kosten om het oude schooltje te verbouwen tot een milieu-educatief centrum alweer te hoog oplopen. Nochtans konden we op 6 januari 2020 al in de notulen van het schepencollege lezen dat er een heraanbesteding van het project werd opgestart en dat het advies van de stedelijke ambtenaren luidde om te investeren in een nieuwbouw die goedkoper zou uitkomen. Maar de schepen en de burgemeester willen blijkbaar niet afstappen van hun renovatieplannen. Acht maanden later schiet men dus wakker, terwijl deze problematiek zelfs al in de gemeenteraden van 2019 werd aangebracht door de verschillende fracties uit de oppositie.”

Blijkbaar slaagt men er niet in om in grote en belangrijke dossiers vooruitgang te boeken. Louie Van Rijsselberge

“Sp.a stelde de voorbije maanden ook enkele vragen op de gemeenteraad over de stand van zaken bij dit dossier, maar die vragen werden steeds ontweken door de schepen en de burgemeester. Een nieuwbouw als mogelijke oplossing, eender welk voorstel trouwens, werd geen enkele keer besproken met de gemeenteraadsleden. Dat we nu deze boodschap in de krant moeten lezen is geen verrassing, maar wel doodjammer”, zegt de socialist.

Cultuurzaal

Volgens Van Rijsselberge blijkt wel meer systematisch fout te lopen bij CD&V en N-VA. “Na de cultuurzaal en de nieuwe locatie voor de Stedelijke Academie, wordt nu dus ook het Beislovenproject op de lange baan geschoven. Blijkbaar slaagt men er niet in om in grote en belangrijke dossiers vooruitgang te boeken, wat nu al resulteert in bijna twee jaar stilstand. In steden en gemeenten rondom ons wordt wel vlot doorgewerkt aan grotere projecten, zelfs in deze coronatijd. We hopen dat het stadsbestuur alsnog wakker schiet en belangrijke toekomstprojecten voor onze stad niet voor zich uit schuiven naar een volgende legislatuur. We wachten immers ook nog steeds op een nieuw, globaal mobiliteitsplan.”

Gemeenteraadscommissie

Wat het milieu-educatief centrum betreft, stelt Louie Van Rijsselberge voor om het dossier over te hevelen naar een gemeenteraadscommissie. “Dan kunnen de gemeenteraadsleden het heft in handen nemen. Ik ben er zeker van dat er genoeg ideeën zijn bij de verschillende fracties om zowel op korte als lange termijn dit dossier uit het slop te halen. We hopen dat het stadsbestuur onze uitgestoken hand aanvaardt en op die manier oppositie en meerderheid samen kunnen werken in het belang van de Zottegemnaar. Ander dreigt de verdere verloedering van het schooltje een nieuwe stadskanker te worden", besluit Van Rijsselberge.