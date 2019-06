Stadsbestuur schaart zich achter protest tegen asbeststort in Balegem: “De volksgezondheid primeert” Frank Eeckhout

07 juni 2019

16u41 8 Zottegem N-VA Zottegem wil dat het stadsbestuur zich met alle middelen verzet tegen de komst van een asbeststort in de Oosterzeelse deelgemeente Balegem. “De site ligt in vogelvlucht op amper één kilometer van Zottegem. Wij stellen ons dan ook ernstige vragen over de volksgezondheid bij dit project”, stelt Joke Rossel (N-VA). Het stadsbestuur van Zottegem sluit zich hierbij aan.

Balegro, de uitbater van de steengroeves in Balegem, heeft plannen om cementgebonden asbest in haar lege putten te storten. “Het gaat hier om cementgebonden asbest en dus niet om gevaarlijke stoffen of vrije asbestvezels”, zegt Geert Bogaert, deskundige van studiebureau Bova Enviro +, die voor uitbater Balegro het dossier opmaakt. Het gaat in dit dossier om het bergen van zo’n 68.000 kubieke meter of 8.000 ton cementgebonden asbest per jaar gedurende acht jaar. “Dat zijn platen en leien zoals er dagelijks massa’s naar het containerpark worden gebracht. De Vlaamse overheid heeft beslist dat Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij moet zijn. Daarom hebben ze vijf bergingsplaatsen, waaronder Balegem, aangeduid. Het materiaal wordt in dubbele en luchtdicht afgesloten ‘bigbags’ door erkende transporteurs vervoerd en veilig in putten van vier meter op een niet doorlaatbare kleilaag geborgen en afgedekt met aarde. Alles gebeurt volgens de striktste normen en wordt gecontroleerd”, legt Bogaert de werkwijze uit.

Eind mei werden alle omwonenden uitgenodigd op een massaal bijgewoonde informatievergadering. Zij verzetten zich massaal tegen de plannen, omdat ze vrezen voor voor de mogelijke verspreiding van asbeststof langsheen alle toegangswegen. De bewoners vinden een partner in het gemeentebestuur van Oosterzele. De gemeente Oosterzele zal, zodra er een vergunning wordt aangevraagd, advies moeten geven aan de deputatie van de provincie. Dat dit een negatief advies wordt, lijkt nu al vast te staan. “Wij willen Oosterzele landelijk houden, dat het een gemeente blijft waar landelijkheid en vooral de gezondheid primeren. De gezondheid van de huidige generatie, maar ook die van onze toekomst, onze kinderen”, aldus schepen van Communicatie Elsy De Wilde (CD&V) namens het gemeentebestuur.

N-VA Zottegem wil dat het Zottegemse stadsbestuur zich aansluit bij dit protest. “Omdat de site in vogelvlucht minder dan een kilometer van Zottegem ligt, stellen ook wij ons ernstige vragen bij de komst van dit stort”, zegt Joke Rossel, gemeenteraadslid voor de N-VA in Zottegem. “Wij willen dat Zottegem asbestvrij blijft en dat de volksgezondheid primeert. Daarom zullen we op de gemeenteraad vragen aan het stadsbestuur om zich aan te sluiten bij dat verzet.” Burgemeester Jenne De Potter en schepen van Leefmilieu (CD&V) laten weten dat ook in naam van het stadsbestuur verzet aangetekend wordt tegen de vergunning. “Er zijn niet enkel de schadelijke gevolgen voor mens en natuur, ook het extra vrachtvervoer baart ons zorgen. We hopen dat de andere fracties zich aansluiten bij het protest", klinkt het.