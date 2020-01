Stadsbestuur plant infosessie over uitlenen herbruikbare bekers Frank Eeckhout

24 januari 2020

14u36 0 Zottegem Omdat er nog veel vraagtekens zijn rond het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen plant de stad Zottegem binnenkort een infosessie rond het gebruik ervan. Groen was hiervoor vragende partij.

Sinds 1 januari laat de Vlaamse wetgeving niet langer toe dat op activiteiten georganiseerd door steden of gemeenten nog drank geserveerd wordt in wegwerpbekers. “Ook op alle evenementen, van carnavals over kermissen, schoolfeesten, buurtfeesten tot muziekfestivals, is het verboden om nog drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Vandaar dat de stad vorig jaar besliste om 5.000 herbruikbare bekers aan te kopen”, zegt schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Wassen

De herbruikbare bekers werden intussen een tiental keer ontleend, onder meer op Bombelbas, de Rainbowrun en recent op de carnavalsfuif. “De eerste feedback van de meeste organisaties is positief, al vergt het logistiek gezien wel wat aanpassingen en blijkt het drogen van de bekers een arbeidsintensief karwei te zijn. Daar blijven we zoeken naar alternatieven. Samen met enkele naburige gemeenten bekijken we een gezamenlijke aankoop van een mobiele wasstraat.”

“We merken echter ook dat de nieuwe regelgeving nog niet bij alle organisatoren van evenementen en horeca- uitbaters is doorgedrongen. Vandaar dat we binnenkort een infosessie plannen waarbij we de nieuwe regelgeving toelichten en de voorwaarden van ontlening verduidelijken", vult schepen van feestelijkheden Evelien De Both (N-VA) aan.

Verenigingen en scholen kunnen de bekers gratis ontlenen. Het volstaat daarvoor een mailtje te sturen naar milieudienst@zottegem.be. Op www.groenevent.be is ook heel wat praktische info terug te vinden.