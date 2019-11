Stadsbestuur ondersteunt rondvraag in zoektocht naar vervuilde gronden Frank Eeckhout

19 november 2019

09u20 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem gaat de campagne De Grote Grondvraag actief ondersteunen en hoopt daarmee de vervuilde gronden op haar grondgebied in kaart te brengen.

Sinds kort kunnen eigenaars op een website nagaan of er op hun grond ooit vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. De website die dit initiatief weergeeft werd “De Grote Grondvraag” gedoopt. Het gaat om een initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam). Ovam had in het verleden al zowat 85.000 gronden getraceerd. Daarvan is ongeveer de helft onderzocht. Voor de resterende helft, 41.700 om precies te zijn, wil de afvalstoffenmaatschappij een tandje bijsteken met behulp van de Grote Grondvraag. De 300 Vlaamse steden en gemeenten hebben tot eind 2017 een inventaris opgemaakt van alle risicogronden. 83 van hen ontsluiten die informatie via de site van de Grote Grondvraag.

“Het ontsluiten van die informatie is belangrijk zodat burgers weten op welke grond ze leven, spelen, tuinieren of werken en ook omdat dit helpt om gesaneerde gronden opnieuw ter beschikking te stellen voor ontwikkeling. We hebben niet bepaald veel ruimte op overschot in Vlaanderen. Dus is het belangrijk dat we hier doordacht mee omgaan. Het is goed dat ons stadsbestuur op deze kar springt. Burgers de kans geven zich ten gronde te informeren is belangrijk. Als we daarmee ook nog eens kunnen zorg dragen van onze open ruimte is dat een perfecte win-win", reageert N-VA fractieleidster Cynthia Van den Steen.