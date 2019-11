Stadsbestuur en Zottegem Winkelcentrum slaan handen in elkaar om centrum levendig te maken Frank Eeckhout

19 november 2019

13u37 8 Zottegem Om de lokale middenstand een bijkomende impuls te geven, hebben het stadsbestuur van Zottegem en vzw Zottegem Winkelcentrum een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. “Gedurende drie jaar gaan we deze vzw financieel en logistiek ondersteunen", kondigt schepen Evelien De Both (N-VA) aan.

Na een reeks constructieve onderhandelingen met de vzw Zottegem Winkelcentrum heeft het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw. “Door hen logistieke en financiële steun te geven kan Zottegem Winkelcentrum nog meer inzetten op beleving. Het centrum is immers de ontmoetingsplaats bij uitstek van onze Zottegemse samenleving. We willen dan ook focussen op een bruisend stadscentrum, waarbij de rol van de lokale handelaars niet onderschat kan worden. We hebben beide hetzelfde doel en het lijkt me dan ook maar logisch dat we de handen in elkaar slaan om van ons centrum een levendige aantrekkingspool te maken", zegt schepen Evelien De Both.

De bestuursploeg van vzw Winkelcentrum reageert ook zeer opgetogen. “Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur is hierover uitgebreid gedebatteerd. We zijn enthousiast dat schepen van Middenstand Evelien De Both vertrouwen in ons stelt. Dankzij deze samenwerking met de stad hopen wij van al onze activiteiten een bijzondere beleving te maken. In 2020 staat er dan ook al heel wat op stapel: er wordt een splinternieuwe editie van ons magazine uitgebracht, er zijn de traditionele voor- en najaarsopendeurdagen en ook de eindejaarsshoppingdagen en -actie zullen opnieuw georganiseerd worden. Ter gelegenheid van de braderij komt er bovendien ook een tweede editie van Zottegem Leeft", kondigt Winkelcentrum Zottegem aan.