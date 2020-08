Stadsbestuur blijft zich verzetten tegen komst asbeststort op gemeentegrens met Balegem Frank Eeckhout

03 augustus 2020

15u50 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem zal zich in de toekomst blijven verzetten tegen de komst van een asbeststort op de gemeentegrens met Balegem (Oosterzele). “Het is afwachten of Balegro een nieuwe vergunningsaanvraag indient met een aangepast project-MER", zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V).

De Vlaamse Overheid heeft het project-milieueffectrapport (project-MER) van Balegro bvba afgekeurd. Het project-MER werd afgetoetst aan de ontvangen opmerkingen en adviezen van het publiek en de geraadpleegde adviesinstanties. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat het project-MER niet kan worden goedgekeurd. Balegro (Balegemse Groeve) is de uitbater van de steengroeves in Balegem, net op de grens met Zottegem. De exploitant wil een uitbreiding van zijn omgevingsvergunning voor het verder opvullen van de stortplaats met cementgebonden asbest.

Kogel niet door de kerk

Het openbaar onderzoek leverde 6.500 bezwaarschriften op van burgers, actiegroepen, politieke partijen, verenigingen en buurgemeenten. Ook de stad Zottegem diende bezwaar in tegen de komst van het asbeststort. “Wij zijn verheugd met deze beslissing maar beseffen dat de kogel nog niet door de kerk is. Het is afwachten of Balegro een nieuwe vergunningsaanvraag indient met een aangepast project-MER. Wat de toekomst ook brengt, het stadsbestuur van Zottegem zal zich blijven verzetten tegen de komst van een asbeststort", zegt schepen Leen Goossens.