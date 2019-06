Stad Zottegem sensibiliseert voor warme weer: “Bescherm jezelf en anderen goed” Frank Eeckhout

24 juni 2019

17u05 3 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem raadt inwoners aan om de nodige maatregelen te nemen tegen de hitte. “Tijdens deze warme dagen is het belangrijk om jezelf en je gezin te beschermen. Maar ook om zorg te dragen voor je omgeving", waarschuwt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Hou de weersvoorspellingen goed in de gaten, zodat je voorbereid bent op de hitte. Zorg dat je altijd water bij je hebt. Smeer op tijd zonnecrème. Kies voor een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor en vermijd de middagzon. Drink voldoende water, meer dan gewoonlijk. Een koel pintje of wijntje op warme dagen kan ook lekker verfrissend lijken, maar hou er rekening mee dat alcohol vocht onttrekt aan je lichaam en dus gevaarlijk kan zijn. Hou jezelf en je huis koel. Zet ramen en deuren open zodra de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur.

“Elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga dus op warme dagen zeker eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen”, zegt burgemeester Jenne De Potter. Ook kinderen zijn extra kwetsbaar bij warm weer. “Zorg dat ze heel regelmatig water drinken en bied hen voldoende verfrissing. Laat kinderen en huisdieren nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Bel je huisarts bij twijfel. Bel meteen de spoeddienst bij acute problemen", geeft de burgemeester nog mee.

Meer tips vind je ook op www.zottegem.be en www.warmedagen.be.