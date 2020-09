Stad Zottegem roept op om massaal de online plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker te steunen Frank Eeckhout

11 september 2020

15u45 0 Zottegem Kom op tegen Kanker organiseert jaarlijks een plantjesverkoop waarvan de opbrengst ingezet wordt voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten. Door de coronacrisis is er dit jaar geen deur aan deur verkoop. Daarom biedt de organisatie voor het eerst in 25 jaar zijn azalea’s online te koop aan via www.plantjesweekend.be.

Ook Zottegem steunt traditiegetrouw het plantjesweekend. “Elk jaar tijdens deze actie worden 1.000 plantjes verkocht en staan we aan supermarkten, in het onthaal van het ziekenhuis en op de Markt. Het is steeds een groot succes dankzij de inzet van onze mensen van het Sociaal Huis en de vrijwilligers,” zegt burgemeester Jenne De Potter. Omdat het plantjesweekend dit jaar voor een fikse uitdaging staat, doet het stadsbestuur een warme oproep om massaal de Kom op tegen Kanker azalea’s online te kopen. “Zo hopen we dat de actie ook in dit bijzonder coronajaar een groot succes kan worden", aldus De Potter.

Wil je graag helpen de zorg voor mensen met kanker en hun naasten in stand te houden? Surf dan naar plantjesweekend.be en koop een azalea, voor jezelf, voor vrienden of familie. Je plantje kan je na bestelling gratis afhalen of thuis laten leveren tegen een kleine meerkost. Je kan ook een plantje schenken aan zorgverleners. Kom op tegen Kanker verdeelt alle geschonken plantjes dan in ziekenhuizen. De actie loopt nog tot 20 september.