Stad Zottegem koopt honderd ondergrondse parkeerplaatsen in nieuwbouwproject Oud-College Ronny De Coster

03 juli 2019

13u45 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem heeft woensdag de notariële akte ondertekend waarmee het honderd ondergrondse parkeerplaatsen aankoopt onder het nieuwbouwproject van het Oud-College tussen de Kasteelstraat en de Heldenlaan

“De nieuwe ondergrondse parking ligt middenin het stadscentrum, heeft een rechtstreekse toegang naar de Heldenlaan en zal een enorme troef zijn voor onze lokale handelaars. Bovendien is de parking de klok rond toegankelijk en zal men er kunnen betalen afhankelijk van de geparkeerde tijdsduur. Met een rechtstreekse voetgangersuitgang die de parking verbindt met de Heldenlaan en de Kasteelstraat, is de parkeergarage ideaal gelegen voor heel wat bezoekers”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

68 appartementswoningen en twee handelsruimtes

De aankoop van de ondergrondse parking kadert in de publiek-private samenwerking met Vanhout Projects, die de site aankocht van het bisdom en er 68 appartementswoningen en twee handelsruimtes bouwt. Op vraag van de stad Zottegem werden in het project ook honderd ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, die de stad nu dus heeft aangekocht. Het stadsbestuur wil zo een antwoord bieden op de parkeerdruk in het centrum van de stad.

Het volledige project zijn afgewerkt in maart 2021. Ongeveer een derde van de appartementen is al verkocht.