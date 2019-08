Stad zet verenigingen en sportclubs in de kijker op vrijetijdsmarkt Frank Eeckhout

13 augustus 2019

12u44 0 Zottegem Met een vrijetijdsmarkt op de speelweide aan de Bevegemse Vijvers zet Zottegem het aanbod van verenigingen en sportclubs in de kijker. “Op zoek naar de perfecte hobby? Benieuwd naar wat je in Zottegem allemaal kunt doen in je vrije tijd? Dan moet je op zondag 8 september zeker langskomen", zegt schepen Lieselotte De Roover (CD&V).

“Zottegem heeft een rijk cultuur-, sport-, en vrijetijdsaanbod voor groot en klein. Om mensen hiermee te laten kennismaken op een leuke en eenvoudige manier, brengen we met de vrijetijdsmarkt nu al voor het zevende jaar op rij het uiteenlopende aanbod samen op één plek”, zegt schepen Lieselotte De Roover, “Aan de vele standjes geven de diverse verenigingen je met plezier meer uitleg over hun passie.”

De hele dag door kunnen de bezoekers ook genieten van demonstraties. En de bibliotheken van Route 42 houden een grote jeugdboekenverkoop. “Net zoals vorig jaar toveren we de speelweide samen met het caravan-foodtruckteam om tot een sfeervol openluchtrestaurant. Knusse zithoekjes, picknickdekentjes, zomerse muziek en meer dan tien retro foodtrucks nodigen de bezoekers uit om even te onthaasten en te genieten van een gezellige babbel bij een lekker hapje en drankje. Kom dus zeker eens langs, want de zoektocht naar de ideale hobby was nog nooit zo aangenaam”, besluit schepen De Roover.