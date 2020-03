Stad weigert omgevingsvergunningen voor bouwprojecten op Sint-Hubertusplein Frank Eeckhout

28 maart 2020

09u24 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem geeft geen omgevingsvergunningen voor twee bouwprojecten op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove. De buurtbewoners, die zich verzamelden als De Vrienden van Oudenhove, reageren opgetogen. “Deze beslissing is voor velen een hart onder de riem", zegt Kim Serbruyns.

In Sint-Maria-Oudenhove heeft een groep buurtbewoners zich verzameld tegen de bouwplannen op en rond het dorpsplein. “Een bouwpromotor uit Aalst wil met zijn plannen het dorpsgezicht van Sint-Maria-Oudenhove ingrijpend veranderen en diende recent een omgevingsvergunning in voor maar liefst negen nieuwe appartementen, garageboxen in de tuin van de pastorij en het opsplitsen van de pastorij in twee wooneenheden”, liet Kim Serbruyns zes weken geleden optekenen. De Vrienden van Oudenhove beslisten niet bij de pakken te blijven zitten en met een grote sensibiliseringsactie en het indienen van meer dan 1.000 bezwaarschriften wilden zij dit stedelijk project in een landelijke dorpskern een halt toeroepen. “Wij ijveren voor het behoud van de leefbaarheid en van het landelijk karakter van hun dorp met zijn vele wandel- en fietsroutes, een marktplein dat een ontmoetingsplek is en kan blijven. We hopen dat het stadsbestuur ons hierin volgt”, gaf Kim Serbruyns nog mee.

De ongerustheid van de buurtbewoners wordt nu gevolgd door het stadsbestuur want het schepencollege heeft de omgevingsvergunningen voor beide projecten geweigerd. “We zijn blij dat het stadsbestuur van Zottegem ook de kaart van een leefbaar Oudenhove trekt. Door beide omgevingsvergunningen te weigeren, geeft het stadsbestuur een krachtig signaal dat zij onze deelgemeente een warm hart toedraagt. De bouwplannen zouden het dorpsgezicht voor de komende decennia negatief bepalen en een zware impact hebben op de bestaande verkeersonveiligheid en parkeerdruk", reageert Kim Serbruyns in naam van De Vrienden van Oudenhove.