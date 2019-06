Stad waarschuwt voor brief groepsaankoop van Wikipower Frank Eeckhout

17 juni 2019

15u20 2 Zottegem Veel inwoners van Zottegem ontvingen de voorbije dagen een brief over een groepsaankoop van Wikipower. Het Luikse bedrijf wekt de indruk dat het om een overheidsinitiatief gaat. “Maar de stad Zottegem werkt niet samen met deze commerciële firma", waarschuwt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

De Zottegemse milieudienst ontving verschillende vragen en opmerkingen van inwoners over een brief van Wikipower. De firma biedt aan om in een groepsaanbod van energie te stappen en wekt hierbij de indruk dat het samenwerkt met de stad. “Dat klopt niet”, zegt schepen Leen Goossens. “Dit is geen neutrale en onafhankelijke groepsaankoop, maar een georganiseerde groepsaankoop van een commercieel bedrijf op de energiemarkt. Onze stad staat dus niet garant voor de kwaliteit van het aanbod, de prijs of de dienstverlening.”

De stad Zottegem ondersteunt momenteel wel twee andere, onafhankelijke groepsaankopen: de groepsaankoop voor zonnepanelen van de provincie Oost-Vlaanderen en de groepsaankoop van Solva voor het buiten dienst stellen van stookolietanks. Meer info over deze groepsaankopen: milieu@zottegem.be.