Stad verlaagt concessievergoeding tijdelijk met 33 procent Lieke D'hondt

29 juni 2020

15u51 2 Zottegem De horeca-uitbaters met een stedelijke concessie in Zottegem zullen gedurende drie maanden een lagere concessievergoeding mogen betalen. Het gaat om de uitbaters van Kasteel Breivelde, Aquataria en de Foyer.

Het stadsbestuur van Zottegem neemt verschillende ondersteunende maatregelen om de lokale middenstand te helpen tijdens de coronacrisis. Eén van de maatregelen is de verlaging van de concessievergoeding. “De horeca is een essentieel onderdeel van ons sociaal weefsel en een belangrijke speler in een succesvolle exit-strategie”, vertelt schepen Leen Goossens (CD&V). “Naast het schrappen van de terrasbelasting voor dit jaar, zullen we aan de horeca-uitbaters van de stedelijke infrastructuur een verlaging van de concessievergoeding toekennen.” Concreet wil dat zeggen dat de uitbaters in juli, augustus en september de concessievergoedingen zien dalen met 33 procent. “Met deze financiële tegemoetkoming bieden we hen de nodige ademruimte om de eerste maanden iets makkelijker door te komen. De extra maatregelen en het feit dat niet iedereen even vlot de weg vindt naar de horeca als in het pre-coronatijdperk, maken het namelijk niet makkelijk om opnieuw op te starten”, motiveert Goossens.