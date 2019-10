Stad verkoopt tweedehandstractor uit 1987 met olielek Frank Eeckhout

24 oktober 2019

13u38 0 Zottegem De stad Zottegem verkoopt een tweedehandstractor van het merk Fiat uit 1987. De motor van de tractor telt maar liefst 8.847 draaiuren.

Het stadsbestuur van Zottegem houdt af en toe eens een verkoop van oud rollend materiaal. Deze keer stelt de stad een tractor te koop. De tractor beschikt over Belgische documenten maar heeft wel een olielek ter hoogte van de hefpen. Wil je de tractor zelf eens keuren, dan maak je best een afspraak op het nummer 09/364.65.28. Bieden kan tot 12 november om 17 uur via 2dehands.be.