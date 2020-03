Stad tekent bezwaar tegen komst asbeststort net over gemeentegrens Frank Eeckhout

16 maart 2020

13u48 1 Zottegem Op vraag van N-VA tekent het stadsbestuur van Zottegem bezwaar aan tegen de komst van een asbeststort in de voormalige steengroeve in Balegem. “Sinds de aankondiging van de komst van het stort hebben we dit van dichtbij opgevolgd. Nu de formele procedure begint te lopen, is het tijd om ook officieel bezwaar in te dienen", zegt gemeenteraadslid Joke Rossel.

Balegro, de uitbater van de site, stelde in mei vorig jaar zijn plannen voor aan het Oosterzeelse gemeentebestuur en aan de buurtbewoners. Het gaat jaarlijks om het bergen van zo’n 8.000 ton cementgebonden asbest voor een periode van acht jaar. Sindsdien hebben de buurtbewoners zich verenigd en verzetten ze zich tegen de komst van het stort. Ze vrezen immers voor een mogelijke verspreiding van asbeststof langsheen de toegangswegen en extra verkeersdrukte op de N42.

Motie

Ook N-VA Zottegem maakt zich ernstige zorgen over de eventuele komst van het asbeststort. “De Balegrosite bevindt zich in vogelvlucht op minder dan een kilometer van de Zottegemse deelgemeenten Oombergen, Elene en Velzeke. De mogelijkheid bestaat dus dat het asbeststof zich tot op ons grondgebied verspreidt. Daarom vroegen we vorig jaar aan het stadsbestuur om hierover overleg te plegen met onze buurgemeente en met de vergunningverlenende overheid.” Op de gemeenteraad van 17 juni 2019 legde de N-VA fractie een motie voor met het voorstel aan de gemeenteraad om zich achter het buurtverzet te scharen. De motie werd unaniem aangenomen.

Openbaar onderzoek

Balegro diende onlangs bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een vergunningsaanvraag in om asbest te storten. Eind maart start een periode van dertig dagen voor het openbaar onderzoek. In die periode kunnen burgers en alle andere betrokken partijen een bezwaarschrift indienen tegen de aanvraag. “Asbest is natuurlijk een stof dat we zo snel als mogelijk moeten verwijderen. Maar volgens onze informatie is er op dit moment geen nood in Vlaanderen aan extra stortcapaciteit. Dit heeft dus niets te maken met het NIMBY-syndroom (Not in my backyard, nvdr.), maar alles met gezond boerenverstand. Als er geen nood is aan een nieuwe stortplaats moet je die ook niet in onze buurt openen. Zo simpel is dat. We willen dat Zottegem asbestvrij blijft. De gezondheid van onze inwoners komt op de eerste plaats. Daarom hebben we aan het stadsbestuur gevraagd om actie te ondernemen en bezwaar in te dienen tegen de vergunningsaanvraag. Met succes", zegt Rossel tevreden.