Stad schenkt twee schuilhokken voor zwerfkatten aan Zottegemse Poezenvrienden Frank Eeckhout

22 november 2019

17u38 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem heeft twee schuilhokken voor zwerfkatten geschonken aan de Zottegemse Poezenvrienden. “Met de winter voor de deur zijn we blij met deze hokken", zegt Linda Pien.

Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts bood onlangs alle steden en gemeenten in Vlaanderen de kans om gratis schuilhokken voor zwerfkatten te bestellen. Ook de stad Zottegem ging in op deze vraag en besloot om deze twee schuilhokken te schenken aan de Zottegemse Poezenvrienden. Linda Pien, voorzitster van de Zottegemse Poezenvrienden, is verheugd met deze geste. “Wij werken al sinds het ontstaan van onze vzw intensief samen met het stadsbestuur. Met de winter voor de deur zijn we blij dat we een aantal zwerfkatten een degelijk onderkomen kunnen geven. De beide hokken zullen in het Egmontpark geplaatst worden", zegt ze.

Zottegem is al 20 jaar voorloper als het gaat om het steriliseren van zwerfkatten. “Het is belangrijk dat deze diertjes, na sterilisatie, een goed onderkomen krijgen. De hokken zijn gemaakt van zeer stevig hout zodat katten er kunnen schuilen tegen regen, wind en koude. Ze staan zo’n tien centimeter boven de grond en geven plaats aan vier katten. Het is belangrijk dat zo’n hok niet op de grond staat want dan trekt het vocht en de koude van de grond in het hout. Ik ben blij dat we de vrijwilligers van de Zottegemse poezenvrienden op deze manier kunnen ondersteunen”, vult schepen van Dierenwelzijn Evert De Smet (N-VA) aan.

Zottegem gaat zelf ook verder met het huidige sterilisatiebeleid. “Dit jaar werden er 93 katten gevangen en gesteriliseerd of gecastreerd. In 2018 waren dat er nog 105. Bij elke melding die we krijgen, wordt meteen ook een afspraak gemaakt. melders. Een stadsarbeider gaat zo snel mogelijk ter plaatse om de zwerfkatten met behulp van vangkooien te vangen. Vervolgens worden ze door een dierenarts gesteriliseerd of gecastreerd en daarna weer op dezelfde plaats uitgezet. De zwerfkatten krijgen een knip in hun oor zodat duidelijk is dat ze gesteriliseerd of gecastreerd. Sinds 1 augustus 2013 werden op die manier reeds meer dan 600 katten gevangen. Jaarlijks voorzien we daar 4.000 euro voor", geeft De Smet nog mee.