Stad organiseert ‘start to rainbow run’ Frank Eeckhout

06 juni 2019

16u37 5 Zottegem Op de autovrije zondag op 22 september organiseert de stad Zottegem een Rainbow Run, een leuke looptocht van 5 km. Dit kleurrijke event kan een aanzet zijn voor wie al langer overweegt om te starten met lopen. Daarom biedt de sportdienst vanaf woensdag 10 juli tien gratis ‘start to rainbow run’-lessen aan.

Vorig jaar kregen de organiserende diensten leefmilieu en mobiliteit veel vragen over het parcours van de (toen wegens stormweer afgelaste) Rainbow Run. “We merkten dat de interesse voor de Rainbow Run groot was. Veel mensen vonden het een leuk en uniek initiatief. En een ideale gelegenheid om te starten met lopen”, zeggen schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V) en schepen van mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Zo ontstond het idee voor een ‘start to rainbow run’-sessie. Ook schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA) was meteen enthousiast. “Als stadsbestuur moedigen we onze inwoners aan om voldoende te bewegen. Het is dan ook fijn om te zien hoe een ludieke actie als de Rainbow Run mensen zin geeft om te sporten. Jammer dat de editie van vorig jaar in het water viel, maar dat maken we dit jaar dus dubbel goed.”

De ‘start to rainbow run’-sessie bestaat uit tien lessen. Op woensdag 10 juli om 19.30 uur worden de deelnemers gescreend. De lessen starten op 18 juli. Ze vinden telkens plaats op donderdagavond om 19.30 uur, met één uitzondering op woensdagavond 14 augustus. Tijdens de laatste les op 19 september lopen de deelnemers het volledige parcours van de Rainbow Run. Het vertrekpunt is steeds de Finse Piste aan de Bevegemse Vijvers.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via milieudienst@zottegem.be. Alle deelnemers krijgen een drinkbus die ze op de sportdienst met kraantjeswater kunnen opvullen. Tickets voor de Rainbow Run op 22 september kosten 5 euro. Reserveren kan via de webshop van webshopzottegem.recreatex.be. Wie dat wil, kan ook 2 euro doneren aan Think Pink om borstkankerpatiënten te steunen.