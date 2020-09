Stad nodigt bewoners Welzijnstraat dan toch uit op infovergadering over heraanleg Frank Eeckhout

21 september 2020

11u13 0 Zottegem De stad gaat de bewoners van de Welzijnstraat in Zottegem dan toch uitnodigen op een infovergadering over de heraanleg van hun straat. De bewoners kregen daarvoor maandagmorgen een uitnodiging in de brievenbus.

De bewoners van de Welzijnstraat willen mee beslissen over de veilige heraanleg van hun straat. Maar een infovergadering daarover werd al twee keer uitgesteld. In de plaats mochten de bewoners hun opmerkingen via mail overmaken aan het stadsbestuur. Maar dat was niet voldoende voor de bewoners dus trokken ze aan de alarmbel. Om het ongenoegen weg te nemen, polst de stad nu toch naar de interesse om alsnog een infovergadering te organiseren. Die vergadering moet wel coronaproof verlopen waardoor inschrijven noodzakekijk is.