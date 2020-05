Stad lanceert Hart voor Zottegem-bon om handelaars te steunen Frank Eeckhout

08 mei 2020

07u02 0 Zottegem Om de Zottegemse handelaar een hart onder de riem te steken in deze moeilijke coronatijden zet het stadsbestuur een actie op poten waarbij consumenten een ‘Hart voor Zottegem’-waardebon kunnen kopen voor 50 euro. “Wij leggen 5 euro bij waardoor de bon een waarde heeft van 55 euro", zegt schepen van middenstand Evelien De Both (N-VA).

Iedereen is het erover eens dat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus nodig zijn om de verspreiding van het virus te vertragen en kwetsbare personen te beschermen. “Deze noodzakelijke maatregelen zijn uiteraard een zware klap voor de lokale handelaars. Hun inkomsten blijven uit maar hun facturen moeten wel betaald worden", zegt schepen Evelien De Both. Daarom lanceert stad Zottegem de Hart voor Zottegem-bon. Consumenten zullen vanaf vrijdag 15 mei via de website zottegem.be/hartvoorzottegem een waardebon van 50 euro kunnen aankopen. Bij elke waardebon legt de stad Zottegem 5 euro bij zodat de bon een waarde krijgt van 55 euro. De bon is geldig tot eind februari 2021.

“We doen enerzijds een oproep naar alle handelaars om zich hiervoor in te schrijven. Zij kunnen zich aanmelden op zottegem.be/hartvoorzottegem, dit bij voorkeur voor de start van de actie op 15 mei. En anderzijds doe ik graag een oproep naar alle Zottegemnaren: maak gebruik van dit uitzonderlijk aanbod. Koop lokaal en steun onze handelaars", besluit De Both.