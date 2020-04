Stad gaat in tegen beslissing Nationale Veiligheidsraad: geen bezoekers in WZC Egmont, ook andere WZC volgen Frank Eeckhout

16 april 2020

09u53 16 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem legt de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad, om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra, naast zich neer. “Tot 3 mei laten wij voorlopig geen bezoekers toe", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat er voortaan weer bezoek toegelaten is in woonzorgcentra, wordt op onbegrip en ongeloof onthaald. Heel wat woonzorgcentra lieten al weten de richtlijn niét te zullen volgen. Ook WZC Egmont in Zottegem sluit zich hierbij aan. “Wij zullen de richtlijn om 1 vaste bezoeker toe te laten voorlopig niet volgen. Ik heb alle begrip voor bewoners en familieleden die snakken naar bezoek. Het is een bijzonder moeilijke periode maar de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, familieleden en medewerkers staat voorop. Het ziekenhuis en de coördinerend en raadgevend arts delen dit standpunt. Ook de andere WZC in Zottegem volgen deze zienswijze en nemen hierover beslissingen. Ik ondersteun hen met een burgemeestersbesluit indien daartoe noodzaak is", laat burgemeester De Potter weten.