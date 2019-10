Stad doet oproep naar lokale handelaars: “Schrijf je in voor geschenkbonnenactie” Frank Eeckhout

30 oktober 2019

13u24 3 Zottegem De stad Zottegem lanceert een oproep naar lokale handelaars om zich in te schrijven voor de geschenkbonnenactie.

De stad Zottegem biedt bij een huwelijk en een huwelijksjubileum een geschenk aan onder de vorm van een geschenkbon van respectievelijk 30 euro en 100 euro. Inwoners die zo’n bon ontvangen, kunnen die inwisselen bij de deelnemende Zottegemse handelaars. De handelaars kunnen de bonnen tot uiterlijk één jaar na de vervaldatum binnenbrengen op de financiële dienst. De financiële dienst betaalt dan de waarde van de bonnen terug via overschrijving aan de handelaar. Er wordt geen enkele kost aangerekend aan de handelaars.

Succes

Onlangs werd een nieuwe oproep gelanceerd onder de leden van vzw Zottegem Winkelcentrum. 48 handelaars schreven zich al in. Meer dan een verdubbeling tegenover de vorige actie. “Onze eerste oproep was duidelijk een succes, maar we willen uiteraard alle Zottegemse handelaars de kans geven om deel te nemen aan deze geschenkbonnenactie. Zij kunnen zich nog inschrijven tot uiterlijk 30 november via een e-mail aan jan.scheerlinck@zottegem.be. De deelname aan de actie is gratis voor alle handelaars", zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).