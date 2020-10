Sprinklerinstallatie dooft beginnende brand bij SanoRice Frank Eeckhout

03 oktober 2020

09u46 0 Zottegem Bij rijstkoekenfabrikant SanoRice in Zottegem heeft de sprinklerinstallatie vrijdagavond laat een beginnende brand gedoofd. Brandweerpost Zottegem hoefde enkel nog nazorg te doen.

Kort voor middernacht liep bij brandweerpost Zottegem een melding binnen van een industriebrand bij SanoRice. “Onze manschappen waar snel ter plaatse maar hoefden niet echt te blussen. dat had de sprinklerinstallatie al gedaan. In de oude fabriekshal had een kortsluiting brand veroorzaakt in een ketel waar chocolade gesmolten wordt. De schade in het bedrijf valt mee al zijn werknemers momenteel wel bezig met het poetsen van de fabriekshal", zegt burgemeester Jenne De Potter.