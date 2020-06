Sportzotfiets betaald met jouw belastinggeld doet dienst als vuilniskar Frank Eeckhout

22 juni 2020

15u45 0 Zottegem Een bakfiets om sportmateriaal te verplaatsen, die gebruikt wordt als vuilniskar. Gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge (sp.a) kon zijn ogen niet geloven toen hij de volgeladen bakfiets opmerkte. Met deze bakfiets bracht Van Rijsselberge vier jaar geleden nog de sportzaal naar de wijken in Zottegem. “Dat schoolproject werd toen mogelijk gemaakt met Vlaams belastinggeld. En nu is het een vuilniskar", Stelt Van Rijsselberge vast.

In het najaar van 2016 kreeg de Zottegemse sportdienst de kans met Louie Van Rijsselberge, toen derdejaarsstudent van de opleiding Sport en Bewegen aan de Hogeschool West-Vlaanderen in Brugge, een onderzoek te laten uitvoeren naar een breder sportaanbod in de Egmontstad. Hieruit werd een Sportzotfiets ontwikkeld, een bakfiets die werd gevuld met sportmateriaal. Met deze fiets reed de sportdienst naar wijken en parken in Zottegem om sportactiviteiten te organiseren voor de kinderen daar. Vier jaar later is Louie Van Rijsselberge gemeenteraadslid bij oppositiepartij sp.a en stelt hij vast dat zijn sportzotfiets gebruikt wordt als vuilniskar.

Belastinggeld

“Om dit buurtsportproject uit de grond te stampen deden we beroep op het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) van de Vlaamse overheid, een kenniscentrum die lokale besturen ondersteunt in sportbeleid. We hebben toen het ISB kunnen overtuigen van dit project, waardoor ook subsidies verkregen werden voor de aankoop van een bakfiets en de opstart van het aanbod. Deze subsidies - Vlaams belastinggeld dus – waren en zijn dan ook bedoeld om sport en vrije tijd te promoten bij jongeren en om kinderen die een lidmaatschap bij een sportclub bijvoorbeeld moeilijk kunnen betalen, toch een leuk en laagdrempelig sportaanbod aan te reiken. Vandaag stel ik vast dat het project op sterven na dood is en de bakfiets gebruikt wordt als vuilniskar", zegt Louie Van Rijsselberge.

Met de coronamaatregelen, die heel wat van het stedelijk sportaanbod verhinderen, kan het een idee zijn om de sportzotfiets een nieuw leven te geven en een sportaanbod te voorzien in verschillende wijken Gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge

Het gemeenteraadslid vindt dit een gemiste kans, zeker in het coronatijdperk. “Buurtsport is misschien net het middel bij uitstek om kinderen in een beperkte bubbel leuke sportactiviteiten aan te bieden. Met de coronamaatregelen, die heel wat van het stedelijk sportaanbod verhinderen, kan het een idee zijn om de sportzotfiets een nieuw leven te geven en een sportaanbod te voorzien in verschillende wijken van Zottegem. Bovendien bereiken we op deze manier ook kinderen voor wie het niet evident is om zich ver te verplaatsen. Uit een enquête in 2018 bleek al dat kinderen en ouders die deelnamen aan het proefproject zeer te spreken waren over het aanbod en de fiets graag vaker zouden zien terugkeren", besluit Van Rijsselberge.

Sportmateriaal verplaatsen

Schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) vond het project van Louie Van Rijsselberge een goed initiatief maar moet keuzes maken door een gebrek aan personeel. “Ik vind de berichtgeving van Louie wel vrij tendentieus. Het is niet omdat de bakfiets één keer opgemerkt wordt volgeladen met vuilniszakken, dat de sportdienst de fiets gebruikt als vuilniskar. Integendeel, deze fiets wordt gebruikt als milieuvriendelijk alternatief om sportmateriaal te verplaatsen van de ene naar de andere sportlocatie", reageert Cassiman.