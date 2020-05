Sportwinkel geeft klanten groen licht aan ingang (of rood licht bij te grote drukte) Frank Eeckhout

11 mei 2020

11u42 0 Zottegem De winkels van Michiels Sport in de Stationsstraat en de Grotenbergestraat in Zottegem geven de klanten groen licht aan de ingang. “En als het te druk is in de winkel, zetten we het licht op rood", zegt zaakvoerder Ignace Michiels.

Ignace Michiels dokterde een simpel systeem uit om de drukte in zijn winkels te regelen. “Ik kon oude verkeerslichten op de kop tikken en plaatste die aan de ingang van mijn winkels. Zolang het licht op groen staat, kunnen klanten de winkel in, eens het licht op rood staat, moet er gewacht worden. Op die manier kunnen we steeds de social distancing verzekeren. Bordjes in de winkels maken onze klanten er ook nog eens op attent om steeds voldoende afstand te houden. Al rekenen we uiteraard ook op het gezond verstand van de klanten", zegt Ignace.

Net als alle andere zaken blikt Michiels Sport terug op een donkere periode. “Alle grote sportmanifestaties werden afgelast maar de sportartikelen voor het EK Voetbal en de Olympische Spelen hadden we wel al aangekocht. Ook de skireizen vielen grotendeels in het water. We hebben ons wel wat beholpen met online verkoop en thuisleveringen maar dat maakt het verlies uiteraard niet goed. We zijn dan ook tevreden dat we eindelijk terug de deuren kunnen openen", besluit Ignace.