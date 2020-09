Sportterreintje Ten Berg krijgt facelift Frank Eeckhout

25 september 2020

15u48 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem heeft een facelift in petto voor sportterreintje Ten Berg in deelgemeente Grotenberge.

N-VA Zottegem bracht in de vorige legislatuur het verval van het sportterreintje Ten Berg al onder de aandacht. “Nu we deel uitmaken van het bestuur maakt ik hier, samen met mijn collega Evert De Smet, die bevoegd is voor deelgemeenten, werk van. Nog dit jaar worden er nieuwe basketdoelen geplaatst. Volgend jaar krijgen minivoetbaldoeltjes er na jaren opnieuw hun plaats en vernieuwen we de omheining. In 2022 tenslotte wordt het asfalt vernieuwd", kondigt schepen van Sport Brecht Cassiman aan.