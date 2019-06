Spoorwerken tussen Stationsplein en Bruggenhoek Frank Eeckhout

14 juni 2019

16u23 2 Zottegem Infrabel werkt verder aan de vernieuwing van de wissels tussen het Stationsplein en de Bruggenhoek. De werken lopen tot en met 5 juli 2019 en gebeuren overwegend ’s nachts. Dat is noodzakelijk om zowel de veiligheid van het werfpersoneel als een vlot treinverkeer te verzekeren.

“Zottegem is een echte pendelstad. Veel inwoners gaan met de trein naar het werk. En ook onze scholieren en studenten maken volop gebruik van de trein. De vernieuwing van de wissels is dus belangrijk om de vlotte verbinding vanuit en naar Zottegem verder te garanderen. Infrabel tracht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar we zijn er ons als stadsbestuur van bewust dat de buurtbewoners soms enige geluidshinder kunnen ondervinden. We willen hen dus alvast bedanken voor hun begrip”, benadrukt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA). Wie vragen heeft over de werken kan terecht bij Infrabel via contact@infrabel.be of op het nummer 0800/55.000.