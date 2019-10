Spoorwegbrug in Erwetegem nog drie weken langer dan gepland afgesloten Ronny De Coster

29 oktober 2019

09u10 34 Zottegem De spoorwegbrug in Erwetegem blijft nog drie weken langer gesloten dan gepland: de einddatum voor de werkzaamheden is verplaatst naar 29 november. “Dat komt door bijkomende werkzaamheden aan de fietserstunnel”, zegt schepen van Openbare Werken Brecht Cassiman (N-VA) .

Spoorwegbeheerder Infrabel had eind mei de spoorwegbrug afgesloten voor alle verkeer om een nieuwe spoorwegtunnel te bouwen. In juli kwamen Infrabel en het stadsbestuur van Zottegem tot een akkoord om in de oude spoorwegtunnel een koker te plaatsen, zodat fietsers hem nog als fietstunnel kunnen gebruiken.

Gepland was, dat op 8 november al het werk af zou zijn, maar die deadline haalt de aannemer niet: door bijkomende werkzaamheden aan de fietstunnel is de einddatum verplaatst naar 29 november.

Provinciale fietsnelweg

“Door bijkomende werken aan de fietstunnel zal de spoorwegbrug in Erwetegem wat langer afgesloten zijn dan gepland, maar de Zottegemse fietsinfrastructuur zal er een stap op vooruit gaan. De fietstunnel vormt immers een niet te missen opportuniteit voor de aanleg van de provinciale fietssnelweg tussen Oudenaarde en Zottegem via Zwalm (F419)”, relativeert schepen van Openbare Werken Brecht Cassiman de vertraging.

Omleidingen

De omleiding voor verkeer komende uit Erwetegem loopt via Tweekerkenstraat, Godveerdegemstraat, Broeder Mareslaan, L. De Metsstraat, Noordstraat, Kasteelstraat, Molenkouter, Wolvenstraat en Meerlaan.

Wie vanuit Strijpen komt, wordt omgeleid via Meire, Meileveld, Traveins, Ten Bosse, Sint- Goriksstraat, Oudenhovestraat, Sint-Hubertusplein, Faliestraat, Ten Ede, Smissenhoek en Kloosterstraat.